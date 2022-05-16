Британская разведка заявила о попытке Лукашенко избежать прямого участия в спецоперации
Президент Беларуси Александр Лукашенко балансирует на грани поддержки спецоперации России на Украине и «желания избежать прямого военного участия». Об этом заявила британская разведка.
В ее сообщении говорится, что нежелание связано с рисками «западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск». На это обратило внимание издание Zerkalo.io.
Ранее в Беларуси приняли решение развернуть силы спецопераций вдоль границы с Украиной. Об этом шаге сообщил первый заместитель главы Минобороны республики Виктор Гулевич. В тот же день начался второй этап проверки сил реагирования. Поводом к разворачиваю сил спецоперации стало сосредоточение у границы 20-тысячной группировки украинских войск.
В начале мая Лукашенко утверждал, что Беларусь не будет принимать участие в спецоперации. Он объяснял, что «в этом нет никакой необходимости».