Британская энергетика оказалась под властью Владимира Путина
В Британии прогнозируют новый энергетический кризис из-за переориентации на российский импорт.
Британские энергетические операторы предрекают крупный экономический коллапс из-за внезапного повышения цен на газ. Сложившаяся обстановка поставила промышленность Англии и европейских стран в непростое положение, заявили в компании EDF, обслуживающей в частности автоконцерны Pegeout и Renault.
Ситуация с ценами на энергоносителями действительно сильно беспокоит Европу. Перед наступлением нового года цена за тысячу кубометров газа достигла своего исторического максимума, подняв ценник на электричество, скакнувший в некоторых странах почти на 20 процентов, – сообщает Лента.ру
Несмотря на это, на прошедшей пресс-конференции Владимир Путин отказался считать «Газпром» виновником роста цен.
«Врут все время, тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но увеличил поставки», - сообщил он в разговоре с журналистами.