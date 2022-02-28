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Политика
Британия немедленно ввела санкции против Банка РФ. ЦБ не сможет смягчить последствия других ограничений
28 февраля, 2022 10:48
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Pixabay
Великобритания вслед за Евросоюзом вводит санкции против Банка России. Это является ответом на военную операцию России на Украине.
Санкции предусматривают запрет юридическим и физическим на транзакции с ЦБ, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. Эта мера должна предотвратить использование Банком России резервов для снижения ущерба от санкций, считают в Соединенном Королевстве.
Об этом пишет РБК.
В ночь на 28 февраля ЕС запретил операции, связанные с активами ЦБ и управлением резервами.
Сегодня Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Ранее предсказавший самый тяжелый кризис экономист Михаил Хазин допускал, что ЦБ в феврале повысит ставку до 17%, что приведет к обнулению сбережений россиян.
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