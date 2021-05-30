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Политика
Бразильцы показали характер и массово высказали недовольство курсом президента
30 мая, 2021 10:19
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Бразилии активизировались антипрезидентские настроения. Люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой Жаира Болсонару по борьбе с ковидом.
Акции развернулись во всех 26 штатах и федеральном округе. Выступления стали самыми масштабными с начала пандемии.
Активисты требовали централизованной закупки вакцин, экстренной медицинской и социальной помощи населению. Некоторые из участников требовали отставки президента.
По данным РБК, популярность Жаира Болсонару пошла на спад из-за недостаточного объема предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Так, глава государства долгое время выступал против социальной дистанции и закрытия магазинов.
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