Бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось сбить беспилотный летательный аппарат в районе города Тархуна. Известно, что беспилотник, находившийся в распоряжении итальянских военных, произвели в Соединенных Штатах, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По предварительной информации бойцы ЛНА сбили многоцелевой БПЛА MQ-1 Predator, дальность полёт которого составляет 740 километров. Возможно, именно этот аппарат уже был замечен во время нападений на мирное население. Дело в том, что беспилотник имеет особенность – его оператор без наведения с земли не может четко идентифицировать цель, из-за чего удар может быть нанесен по гражданским или инфраструктуре. Так, в сентябре текущего года «Хищник» атаковал жилые кварталы и мечеть Бир-Аллака. Также под удар БПЛА попала скорая помощь, в салоне которой находились раненые. В ФАН не исключают, что тогда аппарат тоже принадлежал итальянским военным.

Обстановку в Ливии продолжают дестабилизировать банды радикалов, которые захватили под свой контроль столицу страны – Триполи, а также прилегающие к ней территории. Подобная ситуация установилась на территории Ливии после вмешательства Соединенных Штатов в 2011 году. Местные бандформирования, заручившись поддержкой американцев, свергли, а затем убили законного и многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. С этого момента в стране начался твориться хаос.

На сегодняшний день террористы продолжают удерживать северо-запад Ливии под руководством ставленника Запада Файеза Сарраджа. Он занимает пост главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связанного с террористическими формированиями, в чьих рядах состоят боевики запрещенного в России «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

ЛНА, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, приступила к проведению антитеррористической операции «Аль-Карама». Ее главная цель – очистить Триполи и Ливию от террористов.