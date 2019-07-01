Босых накрыл «ферму рисовальщиков» за Гудкова и Яшина

Кандидат в депутаты Мосгордумы от 5-ого округа Александр Босых со своей командой устроил облаву на офис по фальсификации подписей сразу за нескольких других претендентов на место в столичном парламенте. На место инцидента был вызван наряд полиции, идет разбирательство.

Видеозаписи произошедшего политик выложил на своей странице в Facebook. В кадр попали подписные листы соперника Босых по 5-му округу Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина (45-й округ).

Также на видео попала распечатка с номерами телефонов, которые фигурировали в на видео с «фабрикой рисовальщиков» подписей в пользу кандидата от 43-его округа Любови Соболь. Предположительно, эти номера принадлежат сотрудницам ее штаба Ольге Ключниковой и Александре Лукьяненко.

Напомним, ранее Команда Навального опубликовала видеозапись аналогичной облавы. Тогда подписи рисовали пользу Сергея Митрохина (43-й округ), Андрея Соколова (43-й округ), Никиты Остранкова (45-й округ) и Алексея Ретеюма (45-й округ). Сергей Митрохин назвал произошедшее провокацией и заподозрил в ее организации Любовь Соболь.

Кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны получить поддержку 3% избирателей в своих округах. Заполненные подписные листы необходимо сдать в Мосгорзибирком не позднее 5 июля. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.