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Политика

Босс мафии стал блогером и раскрыл кровавые секреты властей

Артем Денисов
27 мая, 2021 00:14
3 мин
Артем Денисов
27 мая, 2021 00:14
3 мин
www.youtube.com/c/sedatpekerreis/featured
www.youtube.com/c/sedatpekerreis/featured

Известный босс мафии Седат Пекер последние три недели шокирует Турцию видеороликами на YouTube, в которых обвиняет крупных турецких правительственных деятелей в убийствах, изнасилованиях, коррупции и незаконном обороте наркотиков.

Из обещанных 12 видео Пекер выложил уже семь. Речь идет о событиях многолетней давности, которые затрагивают как ныне действующих политиков, так и ушедших в отставку.

Видео Пекера на различных онлайн-платформах собрали более 30 миллионов просмотров.

Слова босса мафии наносят удар по президенту Турции Реджеп Эрдогану и его правящей партии АКР, так как люди недовольны экономическим упадком страны и слабой борьбой с коронавирусом.

Мафиозный босс стал известен в 90-х годах прошлого века, когда политические партии в Турции активно работали с мафией. Тогда стало известно, что спецслужбы сотрудничали с гангстерами в проведении политических убийств.

Пекер за свои преступления отбыл несколько тюремных сроков и освободился из мест лишения свободы в 2014 году, бежав из страны в 2020 году - после того как Министерство внутренних дел начало новое расследование его сетей. Теперь Пекер живет в Дубае.

В своих видео мафиози признался и в собственной причастности к преступлениям. Его подручные в 2015 году нападали на офисы СМИ и угрожали ученым, призывавшим к миру в затяжном конфликте Турции с Рабочей партией Курдистана, по приказу официальных лиц AKP. Как заявил Пекер, они помогли захватить активы и имущество, принадлежащее врагам правящей партии.

Мафиозный босс обвинил сына бывшего премьер-министра в контрабанде кокаина из Венесуэлы. А один из бывших министров внутренних дел якобы принимал непосредственное участие в убийстве журналиста в 1993 году. А его сын - политик, изнасиловал и убил журналистку в 2019 году.

Как ожидается, оставшиеся эпизоды фильма Пекера коснутся темы переброски оружия через границу с Сирией и слухов о покупателях нефти у «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) несколько лет назад, сообщает телеканал «360».

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Турция
Коррупция
Убийство
Власть
Мафия
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