Борящаяся с Израилем ХАМАС объявила условия перемирия

Политика

В ХАМАС заявили о том, что для заключения перемирия в районах близ Сектора Газа, Израиль обязан отказаться от выселения арабов, а также освободить всех задержанных.

Кроме того, боевики требуют возможности для верующих проводить молитвы в мечети Аль-Акса. Об этом стало известно из заявления представителя группировки Халеда Машаля.

«Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из [квартала] Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы», — приводит слова руководителя Политбюро ХАМАС РБК.

Посредниками при переговорах между ХАМАС и Израилем уже взялись выступить Турция, Египет и Катар.