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Политика

Борящаяся с Израилем ХАМАС объявила условия перемирия

Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 12:14
1 мин
Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 12:14
1 мин
Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Globallookpress
Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Globallookpress

В ХАМАС заявили о том, что для заключения перемирия в районах близ Сектора Газа, Израиль обязан отказаться от выселения арабов, а также освободить всех задержанных.

Кроме того, боевики требуют возможности для верующих проводить молитвы в мечети Аль-Акса. Об этом стало известно из заявления представителя группировки Халеда Машаля.

«Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из [квартала] Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы», — приводит слова руководителя Политбюро ХАМАС РБК.

Посредниками при переговорах между ХАМАС и Израилем уже взялись выступить Турция, Египет и Катар.

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Израиль
Палестина
Военный конфликт
Хамас
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