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Политика
Борис Джонсон позвал лидеров «Большой семерки» на личную встречу
17 января, 2021 15:18
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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что собирается провести саммит G7 летом 2021 года в очном формате.
Мероприятие планируется провести в период с 11 по 13 июня. Главной темой намечен выход из вызванного пандемией экономического кризиса. На мероприятие также могут прибыть делегации из Южной Кореи, Австралии, а также Индии.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
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