Борьба с опасными преступниками: МВД объявило в розыск высказавшуюся про Украину блогершу
МВД РФ внесло в список разыскиваемых лиц блогершу Веронику Белоцерковскую. В марте на девушку завели уголовное дело по статье о «дискредитации» ВС РФ. Девушка стала одной из первых преследуемых по новой статье о «фейках» о российской армии.
По данным СК, Белоцерковская в марте опубликовала несколько сообщений в соцсетях. Публикации, убеждено следствие, содержали «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей». Исходя их этого, правоохранители считают, что девушка дискредитировала органы государственной власти и российскую армию.
В СК отметили, что Белоцерковская находится за пределами России.
Напомним, статья о «дискредитации» ВС РФ была принята в начале марта. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 15 лет.