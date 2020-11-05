Больше половины россиян озабочены проходящими в США выборами

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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл опрос среди граждан России о президентских выборах, которые прошли накануне в США.

Согласно результатам, больше половины респондентов (53%) интересуются выборами американского президента. При этом 26% россиян считают, что действующий президент Дональд Трамп победит и займёт пост на второй срок.

Социологи уточняют, что очень внимательно за выборами в США следят 13% опрошенных, 40% наблюдают, но не пристально. Совсем не интересуются американскими выборами 45% россиян.

Из данных следует, что к Трампу российские граждане относятся лучше, чем к кандидату от Демократов Джо Байдену. Действующего президента позитивно оценили 29% отпрошенных, Байдена только 4%.

Отрицательно и к Трампу, и к Байдену относится почти одинаковое число респондентов - 38% и 34%, соответственно.

Опрос ФОМ проводился среди всех регионов РФ с 23 по 25 октября, в исследовании приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, передаёт «Интерфакс».