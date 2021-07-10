Больше 40 млн евро потратит Литва на укрепление границ из-за начала гибридной войны с Беларусью
На укрепление границы с Беларусью из-за массового притока эмигрантов Литва готова выделить 42 миллиона евро. Об этом, ссылаясь на посла страны в ФРГ Рамунаса Мисюлиса сообщает немецкое медиа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
По его словам дипломата, Литва видит начало «гибридной войны» со стороны Республики, в связи с чем рассчитывает на помощь Европейского союза. Ведь, как полагают власти Литвы, эмигрантов не столько интересует Вильнюс, как возможность попасть из Литвы в Германию или Швецию.
На эти средства, в частности, будут установлена система видеонаблюдения.
Кроме того, по данным RND, Литву уже поддержало Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. Оно намерено направить на белорусско-литовскую границу 30 пограничников и несколько авто. Еще десять сотрудников пообещала выделить соседка-Эстония.
Напомним, из-за резкого наплыва мигрантов литовские власти были вынуждены объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации. За предпринятые во время режима ЧС меры ответственность несет министр внутренних дел Агне Билотайте. Она не раз заявляла, что резкий скачок потока мигрантов обусловлен жесткой политикой белорусского лидера Александра Лукашенко и не исключала начала «гибридной войны».