Больше 130 дипломатов и военных США поразил загадочный недуг. В атаках винят российское ГРУ

Политика

В деле о возможных атаках направленной энергией, в результате которых пострадали сотрудники госучреждений США за рубежом, появился новый виток. Если раньше сообщалось о 60 пострадавших, то на сегодняшний день известно о 130 случаях.

Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники. У пострадавших фиксируются некие травмы головного мозга. Степень проблем варьируется: кто-то чувствует головные боли, другие испытывают состояние на грани самоубийства.

Если раньше сообщалось о пострадавших в Китае и на Кубе, то сейчас узнали об инцидентах с американскими сотрудниками в Европе и Азии.

Некоторые официальные лица Пентагона считают, что к атакам могло быть причастно российское ГРУ. Никаких доказательств при этом не приводится.