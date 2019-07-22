Болгарский флюгер и русский Алёшка

Болгария продолжает считать политику России «угрозой безопасности» и евроатлантического единства. Об этом свидетельствует доклад о состоянии национальной безопасности Болгарии за 2018 год, подготовленный правительством этой страны. В документе говорится о том, что Москва активно использует гибридные операции и угрозы «применения военной силы при защите своих интересов».

В Софии раскритиковали позицию РФ по Азовскому морю и инциденту в Керченском проливе, когда были задержаны украинские моряки. Болгарское правительство недовольно стремлением Москвы «утвердить себя в качестве военного и политического фактора в региональном и глобальном масштабе».

«Продолжающееся интенсивное усиление и модернизация военных способностей России на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова, включая прилегающие акватории, углубило геостратегический и военный дисбаланс в Черноморском регионе», — утверждают в Софии.

Подготовленный правительством Болгарии доклад мало чем отличается от подобных документов других стран-членов НАТО и ЕС. Однако если выводы, прописанные в нём, будут претворяться каким-либо образом в жизнь, то РФ придётся принять ответные меры.

Последние два года отношения Москвы и Софии переживают своеобразный ренессанс. Он связан с приходом к власти генерал-майора ВВС в запасе Румена Радева. Он неоднократно заявлял о необходимости тесного диалога с Россией. Одна из причин — деградация парка боевой авиации, который состоит из 12 штурмовиков Су-25 и дюжины МиГ-29.

За 15 лет пребывания в НАТО западные партнёры не помогли Софии привести вооружённые силы в более-менее боеспособное состояние. Из-за слабой экономики собственные финансовые возможности Болгарии крайне ограничены. Вот и приходится этой балканской стране закупать в РФ комплектующие для поддержания в лётной годности советских истребителей и штурмовиков

Однако неправильно изображать Софию жертвой циничной политики «старших» государств в евроатлантическом блоке. В ЕС и НАТО Болгарию никто насильно не загонял. Это был добровольный выбор руководства и народа страны. Очевидно, что болгары надеялись на большее, но в итоге не добились существенных успехов ни в развитии экономики, ни в строительстве армии.

Гипотетически Россия может стать для Софии своеобразной альтернативой союзу с Западом. Смогла же Турция, оставаясь в рамках Североатлантического договора, договориться с РФ о поставках ЗРК С-400 и запуске газопровода.

Например, в 2018 году Болгария официально заявила о желании подключиться к развитию проекта «Турецкий поток». София рассчитывает превратиться не только в крупного потребителя отечественного газа, но и получить статус транзитёра топлива в Сербию, Венгрию, Словакию и Австрию

Казалось бы, какие могут быть препятствия в реализации взаимовыгодного проекта, который в Софии уже называют «Балканский поток»? Необходимо помнить, что Болгария уже меняла свою точку зрения по вопросу о строительстве российского газопровода в Южную Европу.

Так, в 2014 году София уступила давлению Запада и отказалась от участия в «Южном потоке», который превращал Болгарию в крупного транзитёра отечественного топлива. Одна ветка потока должна была уйти в Грецию и Италию, вторая — в Сербию, Венгрию и Австрию.

Спустя пять лет София даёт понять, что готова к реализации аналогичного по сути проекта, но стоит ли Москве вновь доверять Болгарии? Как поведёт себя эта страна, если Радева на посту президента сменит ставленник США или на главу государства окажут (как любят говорить в России) «беспрецедентное давление»?

Болгария ведёт себя как флюгер на протяжении всей истории наших отношений. Когда болгарам требуется помощь, они ратуют за развитие отношений с Россией, вспоминают о культурно-религиозной общности двух народов (практически идентичная письменность, устная речь, православие). Но, если о гарантированной поддержке просит наша страна, то болгары предпочитают придерживаться нейтралитета или переходить на сторону противника. Здесь уместен небольшой экскурс в историю.

Благодаря русско-турецкой войне 1877-1878 годов Болгария смогла обрести независимость от Османской империи, сбросив длившееся почти пять веков турецкое иго. Однако в Первой мировой войне София выступила на стороне Германии, Австро-Венгрии, Италии и, казалось бы, ненавистной Турции, которая поддержала Тройственный союз

Во Второй мировой войне Болгария заняла выжидательную позицию. Когда чаша склонялась в немецкую сторону, София пропустила через свою территорию войска вермахта, которые вторглись в Югославию. Вслед за этим Болгария объявила войну США и Великобритании. С Москвой София предпочитала не ссориться, но такой ненадёжный «партнёр» был для СССР не хуже врага.

В 1941 году Болгария окончательно стала сателлитом нацистской Германии. Отношения с Берлином были разорваны только летом 1944 года, когда исход войны был предрешён. Но может быть болгарский народ мужественно сопротивлялся немецкому влиянию и боролся за свержение лояльного нацистам правительства?

Отнюдь. В Болгарии не были сильны ни партизанское, ни коммунистическое движения. Софию вполне устраивало положение дел, когда она молча наблюдала за смертельной схваткой двух блоков.

В октябре 1944 года после вхождения Красной армии Болгария объявила о вступлении в войну против Германии. С окончанием мясорубки страна подчинилась главному победителю — СССР. В Болгарии был установлен социализм марксистского толка.

Существование в рамках «системы мирового социализма» принесло Софии немало благ. Болгария из аграрного наконец-то превратилась в индустриальное государство. Огромную положительную роль в экономике страны сыграл Советский Союз, поставлявший «братской народной республике» промышленное сырьё по заниженным ценам.

Кроме того, сотрудничество с СССР усилило обороноспособность государства. Щедрая Москва передала Софии технологии производства автоматов, пулемётов, винтовок, гранатомётов, миномётов и боеприпасов к ним, а также некоторых видов бронетехники. Болгария получила возможность обеспечивать себя практически всем необходимым лёгким вооружением.

Доля советского вооружения в армии Болгарии по-прежнему достигает 70-80%. Достаточно сказать, что Сухопутные войска страны по-прежнему используют АК, РПГ-7, тактические ракетные комплексы, от которых отказались почти все государства Восточной Европы. У современной Софии просто не хватает денег на массовую закупку даже поддержанного западного оружия, включая стрелковое

Тем не менее на советских производственных линиях Болгария неплохо зарабатывает. Настоящим подарком для Софии стала война в Сирии и Ираке. Оружие и боеприпасы покупают официальный Багдад и посредники из Саудовской Аравии и США, которые потом переправляют его ближневосточным боевикам. Пик продаж пришёл на 2017 год — София продала вооружения на 1,2 миллиарда евро.

Таким образом болгары фактически снабжают оружием противоборствующие стороны: иракскую армию и противостоящих ей исламистов, которые бесконтрольно перетекают через сирийскую границу и обратно. Очевиден и тот факт, что болгарское оружие используется против российской группировки в Сирии.

Но вместо того, чтобы умолчать о подобных «достижениях» и втихую продавать оружие, подсчитывая сверхприбыль, правительство Болгарии не стесняется публично хвастаться растущим спросом на военную продукцию

Заметим, что советские автоматы, гранатомёты и боеприпасы выпускаются без лицензий и разрешений со стороны правообладателя, то есть РФ. Корпорация «Ростех» неоднократно сетовала на то, что многие восточноевропейские предприятия бесконтрольно пользуются советскими производственными линиями. Однако Москва ни разу не поднимала этот вопрос на официальном уровне, не обращалась в суды, не требовала хоть какой-то ренты за нахальное использование подаренных в годы холодной войны технологий.

Между тем в Болгарии, как в других странах бывшего соцлагеря, принята негативная оценка послевоенного периода. София считает, что в 1945-1980-е годы была лишена независимости. При этом болгары не любят вспоминать, что в течение полувека до «потери суверенитета» они были вассалами Германии. Да и сейчас… Как будто гордая София без оглядки на Запад способна принимать стратегически важные решения.

К России у болгар сохраняется двойственное отношение. «Братушки» искренне ценят вклад русского Алёшки в становлении государства и его бессмертный подвиг на Шипкинском перевале. Но роль советского солдата в деоккупации страны от нацистов замалчивается. Болгария бережёт памятники русским воинам, воевавшим в 1877-1878 годы, но постепенно избавляется от монументов Красной армии

Пример отношений с Болгарией учит Россию быть очень осторожной при обсуждении запуска каких-либо серьёзных совместных проектов. Необходимо понимать, что под внешнем давлением София способна принять даже невыгодное для себя решение.