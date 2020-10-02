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Болезни вопреки: Дональд Трамп продолжил активно работать после заражения COVID-19

Антон Мельников
2 октября, 2020 22:13
1 мин
ч
Flickr

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что президент США Дональд Трамп продолжил работу, несмотря на слабые симптомы коронавируса.

«У президента слабо выраженные симптомы. Но он напряженно работает. Мы его немного притормаживаем», - уверила Макинэни.

Согласно изложенной ею информации, глава администрации США, в частности, провел в пятницу телефонные разговоры с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом, главой юридического комитета Сената республиканцем Линдси Грэмом, а также руководителем аппарата сотрудников Белого дома Марком Медоузом. Стороны обсуждали выделение федеральной финансовой помощи ряду штатов, пострадавших от стихийных бедствий, а также разработку возможных дальнейших мер экстренного стимулирования роста экономики США в условиях пандемии, передает «ТАСС».

темы
США
Дональд Трамп
коронавирус
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