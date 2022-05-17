Более 260 украинских военнослужащих вышли из подземелий «Азовстали» после 82 дней бомбардировок
С металлургического завода «Азовсталь» в портовом городе Мариуполь эвакуировали более 260 украинских солдат. Они оказывали сопротивление российской армии 82 дня.
По данным заместителя Минобороны Украины Анны Маляр, 16 мая 53 тяжелораненых солдата были эвакуированы в Новоазовск, еще свыше 200 доставлены в Еленовку.
Их планируют вернуть на Украину через процедуру обмена, пишет The Guardian.
Сколько украинцев осталось на заводе, пока неясно. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении сказал: «Мы надеемся спасти жизни наших ребят».
Завод «Азовсталь» стал символом сопротивления в Мариуполе. Когда город перешел под контроль российской армии, сотни солдат продолжили сражаться на промышленной территории.
21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Этому решению предшествовал доклад министра обороны Сергея Шойгу - он говорил, что на последний штурм нужно 3-4 дня.