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Свыше 170 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики получили российское гражданство, начиная с 2014 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя граждан с Днем народного единства.

По его мнению, шесть лет назад жители Донбасса сделали осознанный выбор – жить в согласии с Россией и объединить свои судьбы. «С каждым днем всё крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство РФ получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», – написал Пушилин на своем сайте.

Также он отметил, что Россия сейчас переживает непростые времена из-за того, что «недруги» пытаются рассорить граждан. Смуту сеют, как и всегда, недоброжелатели из Запада, которые преследуют только одну цель – разъединить Русский мир, считает глава ДНР.

«Сейчас, как и в 2014 году, по-прежнему решается судьба Донбасса. Да, наш шахтерский край переживает сложные испытания, но это – цена, которую мы платим за наш выбор. За наше стремление к единству с той страной, которая нас поддержала в самые тяжелые времена военного лихолетья», – заключил он.

Ранее сообщалось, что на Украине опять заговорили про ввод миротворцев в Донбасс.