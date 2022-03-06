Бойцы элитного спецназа США вместе с морпехами готовятся к эвакуации Владимира Зеленского
Бойцы элитного спецназа США вместе с морпехами готовятся к эвакуации из Киева президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Washington Post.
Возможный захват Киева российскими военными заставил Госдепартамент США и Пентагон разрабатывать разные сценарии. Зеленский ранее назвал себя «мишенью №1» президента России Владимира Путина.
Официальные лица на Западе ожидая, что российские военные на Украине будут продвигаться дальше, рассматривают планы по организации украинского «правительства в изгнании», которое могло бы руководить партизанскими операциями в стране против России.
Президент Украины Владимир Зеленский, по замыслу Запада должен стать ключевой фигурой этого правительства в изгнании.
В качестве места для «правительства в изгнании» рассматривается Польша.