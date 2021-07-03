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Политика
Бои уже у границ. Аналитики отмечают ухудшение ситуации на севере Афганистана
3 июля, 2021 10:01
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Афганистане на севере страны стремительно ухудшается ситуация и это вызывает серьезную озабоченность, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
«Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», - сказал он.
В организации считают, что в подобной ситуации необходимо оказать помощь Таджикистану и обеспечить безопасность на границе с Афганистаном, пишет ТАСС.
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