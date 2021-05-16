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«Бой должен прекратиться». ООН призывает Израиль и Палестину завершить боевые действия

Сергей Михневич
16 мая, 2021 17:40
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 17:40
1 мин
MFA Russia Press Service/Global Look Press
MFA Russia Press Service/Global Look Press

Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны прекратиться, заявил на заседании СБ ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

«В результате боевых действий создается риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности», - сказал политик.

Гутерреш заявил, что представители ООН взаимодействуют со сторонами конфликта. Он считает, что единственный выход из кризиса – возврат к переговорам для создания двух государств со столицей в Иерусалиме, пишут РИА «Новости».

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