Новости – Политика
Политика
«Бой должен прекратиться». ООН призывает Израиль и Палестину завершить боевые действия
16 мая, 2021 17:40
1 мин
1 мин
MFA Russia Press Service/Global Look Press
Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны прекратиться, заявил на заседании СБ ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
«В результате боевых действий создается риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности», - сказал политик.
Гутерреш заявил, что представители ООН взаимодействуют со сторонами конфликта. Он считает, что единственный выход из кризиса – возврат к переговорам для создания двух государств со столицей в Иерусалиме, пишут РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку