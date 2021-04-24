Бои без правил. Украинские депутаты устроили драку из-за российского флага
Депутаты Херсонского областного совета устроили драку на заседании из-за плаката с нарисованным на нём российским флагом.
Во время выступления на трибуне представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Егора Устинова к нему подошел член фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань. Политический оппонент попытался повесить Устинову на шею плакат, на котором был нарисован нарисован российский флаг и сделана надпись «Пособник оккупанта».
После того как Устинов толкнул Хланя, завязалась драка. На помощь оппозиционеру пришел однопартиец, который оттащил проправительственного народного избранника и усадил на место.
После этого Устинов успешно продолжил свое выступление, не забыв указать на то, что поведение Хланя не соответствует статусу депутата, пишут РИА «Новости».