Бои без правил. Украинские депутаты устроили драку из-за российского флага

Политика

Депутаты Херсонского областного совета устроили драку на заседании из-за плаката с нарисованным на нём российским флагом.

Во время выступления на трибуне представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Егора Устинова к нему подошел член фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань. Политический оппонент попытался повесить Устинову на шею плакат, на котором был нарисован нарисован российский флаг и сделана надпись «Пособник оккупанта».

После того как Устинов толкнул Хланя, завязалась драка. На помощь оппозиционеру пришел однопартиец, который оттащил проправительственного народного избранника и усадил на место.

После этого Устинов успешно продолжил свое выступление, не забыв указать на то, что поведение Хланя не соответствует статусу депутата, пишут РИА «Новости».