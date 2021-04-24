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Политика

Бои без правил. Украинские депутаты устроили драку из-за российского флага

Сергей Михневич
24 апреля, 2021 09:11
1 мин
Сергей Михневич
24 апреля, 2021 09:11
1 мин
Pixabay
Бои без правил. Украинские депутаты устроили драку из-за российского флага

Депутаты Херсонского областного совета устроили драку на заседании из-за плаката с нарисованным на нём российским флагом.

Во время выступления на трибуне представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Егора Устинова к нему подошел член фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань. Политический оппонент попытался повесить Устинову на шею плакат, на котором был нарисован нарисован российский флаг и сделана надпись «Пособник оккупанта».

После того как Устинов толкнул Хланя, завязалась драка. На помощь оппозиционеру пришел однопартиец, который оттащил проправительственного народного избранника и усадил на место.

После этого Устинов успешно продолжил свое выступление, не забыв указать на то, что поведение Хланя не соответствует статусу депутата, пишут РИА «Новости».

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Бои без правил. Украинские депутаты устроили драку из-за российского флага
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