Боевой «Охотник» ВКС

Минобороны РФ опубликовало расширенное видео первого полёта тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник». Оно было сделано 3 августа на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра им. Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск, Астраханская область).

В начале месяца военное ведомство выложило на своём YouTube-канале видеоролик, на котором летательный аппарат совершает разбег и поднимается в воздух. Сейчас аудитории предоставлена возможность понаблюдать за некоторыми манёврами «Охотника» в воздухе и его приземлением. Также в кадр попал один из истребителей, который сопровождал БПЛА.

Выложенные в Сеть ролики стали поводом для обсуждения возможностей и тактико-технических характеристик «Охотника». Официальная информация о перспективном тяжёлом беспилотнике пока очень скупая, однако сам факт начала лётных испытаний аппарата свидетельствует о серьёзном прогрессе, который совершила российская конструкторская школа.

К большому сожалению, наша страна ещё в позднесоветские годы пропустила революцию, связанную с развитием беспилотной авиации. Современная российская армия по-прежнему лишена нескольких классов БПЛА, которые стоят на вооружении США, Израиля, некоторых европейских стран, Турции и Китая.

Единственная ниша, которую успешно освоила Россия, это производство лёгких тактических беспилотников. Наиболее распространённым из них является «Орлан-10». Однако в воздухе он может находиться менее суток, а дальность его полёта ограничена несколькими сотнями километров. На текущий момент самым крупным БПЛА является «Форпост», но он производится по израильской лицензии.

Положение дел в беспилотной авиации РФ выглядит весьма удручающим. Россия не может проводить беспилотную разведку на дальние расстояния, так как лишена тяжёлых и стратегических БПЛА. Именно такие аппараты способны находиться в воздухе более суток и преодолевать несколько тысяч километров.

Данная проблема уйдёт с повестки дня с появлением «Охотника». Вполне вероятно, что по целому ряду характеристик российский БПЛА превзойдёт зарубежные аналоги. Головным разработчиком С-70 является ОКБ Сухого.

«Летающее крыло»

Долгое время Минобороны РФ игнорировало периодически появляющиеся в Сети фотографии и спутниковые снимки, на которых запечатлён таинственный беспилотный авиационный комплекс. О существовании «Охотника» узкий круг специалистов узнал в 2017 году, а широкая публика — в 2019 году, когда малоразмерный макет беспилотника был впервые представлен на форуме «Армия-2019».

20-тонный «Охотник» внешне напоминает слегка уменьшенную версию американского бомбардировщика Northrop Grumman X-47B. Главная особенность БПЛА заключается в концепции «летающее крыло». В отличие от классической схемы фюзеляж и хвостовое оперение аппарата интегрированы в крыло. С-70 выделяется своими плавными формами и меньшим количеством стыковочных узлов.

Выбор в пользу «летающего крыла» выглядит закономерным, учитывая специфику задач «Охотника». Прежде всего, БПЛА будет использоваться для проведения разведывательных мероприятий на дальние расстояния. Для этого необходимы «плоские» геометрические формы, дающие высокую подъёмную силу (позволяет экономить топливо).

Важным преимуществом С-70 станет небольшой показатель эффективной площади рассеивания (ЭПР), который значительно уменьшает радиолокационную заметность аппарата. РЛС противника либо не увидит «Охотника», либо на экране радара будет появляться изображение, которое не позволит оператору опознать в нём серьёзную угрозу.

Естественно, «летающее крыло» не лишено недостатков. Один из них — дозвуковая скорость. Считается, что летательный аппарат, выполненный по такой схеме, максимально реализует свои преимущества на скорости в 0,6-0,7 Маха (примерно 750-850 км/ч).

Также «Охотник» будет обладать слабой манёвренностью. Его достаточно легко уничтожит любой даже не самый современный истребитель. Однако подобную претензию можно адресовать всем беспилотникам, разведывательным самолётам, штурмовикам и бомбардировщикам.

Ещё один недостаток «летающего крыла» — большая дистанция разбега. У С-70 она составляет менее 2 километров (у истребителя Су-27 — менее 750 метров). Это означает, что российский беспилотник сможет взлетать и приземляться только на аэродромы с протяжённой взлётно-посадочной полосой. Однако и этот фактор не является критическим, учитывая дальность полёта перспективного БПЛА.

Важным ноу-хау разработчиков «Охотника» стала однодвигательная силовая установка, нетипичная для отечественной конструкторской школы. Скорее всего, опытный вариант беспилотника (который поднялся в воздух) оснащён АЛ-41Ф-1 («изделие 117»), на котором летают опытные образцы Су-57‎ и серийные истребители ‎Су-35С. Однако часть экспертов предполагает, что на БПЛА установлена модификация другого двигателя — АЛ-31ФП.

Как бы то ни было, но нынешний двигатель «Охотника» с большой вероятностью является экспериментальным образцом. Его будут обязательно дорабатывать. Например, внимательные аналитики обратили внимание, что силовая установка С-70 имеет форсажную камеру, без которой он может обойтись.

Впереди — огромный труд

Сегодня можно с уверенностью говорить о высокой степени унификации С-70 с истребителем пятого поколения Су-57, который уже пошёл в серийное производство. Подобный подход является логичным и разумным шагом, который позволит ускорить ход работ над БПЛА и сократить расходы на изготовление материалов и оборудования. Например, оба аппарата роднят «плавные» геометрические формы, необходимые для снижения радиолокационной заметности.

Эксперты не сомневаются, что вооружение С-70 будет располагаться во внутрифюзеляжном пространстве. Его объём на текущий момент сложно оценить. В СМИ можно встретить разные данные по массе боеприпасов от — 1 до 8 тонн. Но, наверное, такой разброс далёк от действительности.

Очевидно, что функция ударного беспилотника будет для «Охотника» сопутствующей, а масса отечественного бортового оборудования традиционно больше американских аналогов. По этой причине можно предположить, что С-70 может поднимать в воздух до 2-2,5 тонны боеприпасов.

В арсенал БПЛА войдут негабаритные ракеты и бомбы. В зависимости от выполняемых задач беспилотнику могут понадобиться высокоточные авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» дальнего и среднего радиуса действия. На дистанции в десятки километров «Охотнику» подошли бы недорогие корректируемые авиабомбы массой 500 килограммов (КАБ-500) или изделие 9-А-7759, представляющее собой модульную управляемую бомбу (находится на этапе испытаний).

В любом случае маловероятно, что для С-70 будут создаваться какие-либо уникальные боеприпасы. По крайней мере очень неразумно тратить деньги на подобные задачи. Намного проще и дешевле вооружить БПЛА современными штатными ракетами и бомбами.

Сейчас «Охотник» находится на стадии лётных испытаний. Впереди у российских конструкторов — огромный труд по доводке всех систем и агрегатов. Разработка комплекса до стадии серийного образца наверняка займёт как минимум 3-4 года. Время для фанфар и ликования ещё не пришло. Однако текущая информация внушает определённый оптимизм. Создание и успешное освоение С-70 станет платформой для долгожданного рывка нашей страны в сфере беспилотной авиации.