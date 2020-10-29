Боевые корабли разных государств сегодня зашли в Черное море

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Несколько кораблей НАТО зашли в Черное море. За ними начали непрерывно следить силы Черноморского флота.

Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. В акваторию зашли универсальное транспортное судно ВМС Греции, базовый тральщик ВМС Испании, морской тральщик Алгеро ВМС Италии и французский тральщик-искатель мин.

За действиями группы военных кораблей, зашедших 29 октября, начали следить силы и средства Черноморского флота России, пишет РИА Новости.

В сентябре свыше 20 российских кораблей зашли в акваторию Черного моря и пресекли провокацию судов НАТО у границ России.