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Политика
Боевые корабли разных государств сегодня зашли в Черное море
29 октября, 2020 12:40
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Piqsels.com
Несколько кораблей НАТО зашли в Черное море. За ними начали непрерывно следить силы Черноморского флота.
Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. В акваторию зашли универсальное транспортное судно ВМС Греции, базовый тральщик ВМС Испании, морской тральщик Алгеро ВМС Италии и французский тральщик-искатель мин.
За действиями группы военных кораблей, зашедших 29 октября, начали следить силы и средства Черноморского флота России, пишет РИА Новости.
В сентябре свыше 20 российских кораблей зашли в акваторию Черного моря и пресекли провокацию судов НАТО у границ России.
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