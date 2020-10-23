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Boeing провел первые наземные испытания беспилотного ведомого

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 07:07
1 мин
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фото: Wikipedia

Разрабатываемый концерном Boeing перспективный беспилотный ведомый Loyal Wingman уже прошел испытания на взлетной полосе аэродрома.

Пока это только руление и низкоскоростные прокаты по взлетной полосе, однако инженеры заявляют, что это является очень важными этапами тестирования беспилотного аппарата. В ходе испытаний проверяется работа тормозов, двигателя и рулевой системы, пишет «Naked Science».

Беспилотник будет сопровождать истребители в качестве ведомого. Он сможет выполнять полёты на расстоянии до 3700 километров и сможет нести дополнительное вооружение или другие системы.

Ранее сообщалось, что французская компания Naval Group разработала концепт электрической инновационной субмарины SMX31E.

темы
технологии
беспилотники
испытания
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