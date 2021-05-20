Близкий к Кремлю инсайдер заявил о грядущих проблемах для экономики режима Лукашенко

Политика

Российский «Газпромбанк» не будет вкладываться в экономику Беларуси и закупать у республики государственные долговые облигации. Это продлится до тех пор, пока белорусские власти не освободят бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо-Москвы» Алексей Венедиктов.

«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико», - сообщил он.

Венедиктов добавил, что покупать у республики гособлигации «Газпромбанк» своим партнерам также «не посоветует».

Отметим, Венедиктов считается близкой к Кремлю персоной, в частности у него дружеские отношения с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Кроме того, возглавляемая им радиостанция «Эхо Москвы» принадлежит холдингу «Газпром-медиа». Ранее он заявлял, что судьба Виктора Бабарико якобы обсуждалась президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на сентябрьской встрече в Сочи в 2020 году.

Виктор Бабарико собирался выдвинуться кандидатом на пост президента Беларуси на выборах 2020 года. После того как банкир заявил о своих политических амбициях, его задержали по обвинению в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Центральная избирательная комиссия Беларуси регистрировать Бабарико в качестве кандидата отказалась. Бизнесмен до сих пор находится под арестом.