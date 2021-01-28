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Ближайшее окружение Зеленского сообщило о его планах идти на второй срок

Лилия Караева
28 января, 2021 10:35
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 10:35
1 мин
Владимир Зеленский
President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на второй срок. О своих планах он рассказал во время празднования дня рождения 25 января.

Об этом написал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос.

«Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок», - говорится в его сообщении в Facebook.

В конце прошлого года супруга Зеленского Елена сообщила, что муж не обсуждал с ней планы идти на второй срок. Она не исключила, что он примет соответствующее решение, если будет чувствовать, что не закончил что-то начатое.

В декабре 2020 года сообщалось, что Зеленский разочаровал почти половину украинцев.

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