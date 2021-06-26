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Политика
Энтони Блинкен: США и Франция не позволят Китаю играть доминирующую роль в мире
26 июня, 2021 09:20
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Pixabay
Вашингтон и Париж не позволят Китаю занимать лидирующие позиции в мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times.
По словам главы внешнеполитического ведомства, эту позицию полностью разделяет президент Франции Эммануэль Макрон и в этом плане Париж и Вашингтон «на одной волне».
«Я выяснил, что президент Макрон рассуждает совершенно так же», сказал – Блинкен.
Политик считает, что Франция и США в настоящий момент должны очень тесно сотрудничать и действовать сообща в свете роста влияния Китая и пандемии в мире, пишет ТАСС.
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