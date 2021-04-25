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Политика
Мариуш Блащак: Политика Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи
25 апреля, 2021 17:59
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Victor Lisitsyn
Россия собирается возродить империю, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи», - сказал политик.
Блащак заверил, что Польша постоянно следит за происходящим на восточных границах имодернизирует свою армию.
Ранее Варшава объявила о высылке российских дипломатов за нарушение условий дипстатуса. Власти Польши поддержали санкции США против РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства, пишут РИА «Новости».
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