Мариуш Блащак: Политика Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи

Политика

Россия собирается возродить империю, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи», - сказал политик.

Блащак заверил, что Польша постоянно следит за происходящим на восточных границах имодернизирует свою армию.

Ранее Варшава объявила о высылке российских дипломатов за нарушение условий дипстатуса. Власти Польши поддержали санкции США против РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства, пишут РИА «Новости».