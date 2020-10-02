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Бизнесмен Евгений Пригожин перенаправил вопрос СМИ о «нецензурных» сайтах артисту Сергею Шнурову

Кирилл Голубев
2 октября, 2020 22:43
2 мин
Сергей Шнуров, концерт группы Ленинград в Праге 2017 год
Фото: wikimedia.org Автор: Honza Groh

Издание RuNews24.ru направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой к бизнесмену Евгению Пригожину прокомментировать расследование зарубежного ресурса Reuters о «российских новостных сайтах», в названиях которых присутствует нецензурный посыл. Подобные названия, как считают в Reuters, способны влиять на американских избирателей.

В расследовании зарубежного издания говорится, что Пригожин якобы имеет связь с новостным интернет-сайтом NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens).

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена.

Пригожин заявил, что в Сети есть немало информационных источников и сайтов, названия которых близки по фонетике русским нецензурным словам. Но он к подобным ресурсам не имеет никакого отношения.

Пригожин также отметил, что не связан с такими сайтами, как Peace Data, NAEBC и другие. Самое удивительное, по мнению бизнесмена, что именно подобные слова американцы читают и воспринимают с наибольшим удовольствием.

Предприниматель рекомендовал обращаться за комментариями по подобным поводам к Сергею Шнурову (лидер группы «Ленинград»). Бизнесмен заметил, что вокалист музыкального коллектива способен ответить на такие вопросы более развернуто и, вероятно, он даже создаст новую композицию по этой теме.

темы
Пригожин
Конкорд
Шнуров
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