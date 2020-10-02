Бизнесмен Евгений Пригожин перенаправил вопрос СМИ о «нецензурных» сайтах артисту Сергею Шнурову
Издание RuNews24.ru направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой к бизнесмену Евгению Пригожину прокомментировать расследование зарубежного ресурса Reuters о «российских новостных сайтах», в названиях которых присутствует нецензурный посыл. Подобные названия, как считают в Reuters, способны влиять на американских избирателей.
В расследовании зарубежного издания говорится, что Пригожин якобы имеет связь с новостным интернет-сайтом NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens).
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена.
Пригожин заявил, что в Сети есть немало информационных источников и сайтов, названия которых близки по фонетике русским нецензурным словам. Но он к подобным ресурсам не имеет никакого отношения.
Пригожин также отметил, что не связан с такими сайтами, как Peace Data, NAEBC и другие. Самое удивительное, по мнению бизнесмена, что именно подобные слова американцы читают и воспринимают с наибольшим удовольствием.
Предприниматель рекомендовал обращаться за комментариями по подобным поводам к Сергею Шнурову (лидер группы «Ленинград»). Бизнесмен заметил, что вокалист музыкального коллектива способен ответить на такие вопросы более развернуто и, вероятно, он даже создаст новую композицию по этой теме.