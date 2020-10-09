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Бизнесмен Пригожин рассказал, какой станет Россия без Навального

Елена Коваленко
9 октября, 2020 22:25
2 мин
Алексей Навальный
Соц сети

На YouTube-канале «Навальный LIVE» во время программы «Россия будущего» ведущий Владимир Милов оскорбительно высказался в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Издание «Накануне.RU» поинтересовалось у предпринимателя, видел ли он этот эфир и как оценивает сказанное сторонником блогера в свой адрес.

Пресс-служба компании «Конкорд» внимательно посмотрела выпуск этой программы на YouTube-канале и поблагодарила СМИ за проявленную бдительность. Юристы Пригожина заставят Милова ответить за оскорбления предпринимателя по закону.

Пресс-служба «Конкорда» передала изданию слова Пригожина, который отметил, что России не грозит то, о чем говорил Милов. У РФ прекрасные перспективы и ее ждет замечательное будущее. Россия станет социально-ориентированной страной, имеющей огромное влияние во всем мире, а граждане РФ будут иметь высокий достаток.

«Но, наверняка, без миловых, навальных, без западного и американского лобби, без однополых браков», – передала слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда».

Владимир Милов - такая же скандальная персона, как и его руководитель блогер Алексей Навальный. Милов уже отличился довольно оскорбительным высказыванием по поводу почтенного возраста Леонида Рошаля, президента Национальной медицинской палаты. За коллегу заступился руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, который потребовал у Милова извиниться перед Рошалем за сказанное. Впрочем, сторонник Навального с извинениями спешить не стал.

темы
Россия
Навальный
Пригожин
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