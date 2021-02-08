Бизнес вышел с инициативой в Госдуму не допускать к выборам «российскую Тихановскую»

Политика

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с предложением не допустить участия в выборах жены оппозиционера Алексея Навального Юлии. Для этого нужно внести новые поправки в законодательство.

Изменения не позволят физлицам-иноагентам и их родственникам участвовать в российских выборах. Недопуск Юлии Навальной к выборам в Госдуму в сентябре 2021 года «позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», говорится в письме. Текст есть в распоряжении РИА Новости.

Янсуков называет Навального иноагентом, хотя в список иноагентов Минюста включен не сам политик, а его Фонд борьбы с коррупцией. При этом закон позволяет включать в него и физлиц.

Юлия Навальная о планах участвовать в выборах не объявляла.

Янсуков напомнил о ситуации в Беларуси, когда ЦИК отказал в регистрации на выборах президента Сергею Тихановскому. Вслед за этим документы подала его супруга Светлана. «Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить», - объяснил глава «Аванти».

Ранее Навальную задержали на митинге 31 января. За участие в протесте суд оштрафовал ее на 20 тыс. рублей.