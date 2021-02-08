Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Бизнес вышел с инициативой в Госдуму не допускать к выборам «российскую Тихановскую»

Лилия Караева
8 февраля, 2021 09:20
2 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 09:20
2 мин
Юлия Навальная
Globallookpress

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с предложением не допустить участия в выборах жены оппозиционера Алексея Навального Юлии. Для этого нужно внести новые поправки в законодательство.

Изменения не позволят физлицам-иноагентам и их родственникам участвовать в российских выборах. Недопуск Юлии Навальной к выборам в Госдуму в сентябре 2021 года «позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», говорится в письме. Текст есть в распоряжении РИА Новости.

Янсуков называет Навального иноагентом, хотя в список иноагентов Минюста включен не сам политик, а его Фонд борьбы с коррупцией. При этом закон позволяет включать в него и физлиц.

Юлия Навальная о планах участвовать в выборах не объявляла.

Янсуков напомнил о ситуации в Беларуси, когда ЦИК отказал в регистрации на выборах президента Сергею Тихановскому. Вслед за этим документы подала его супруга Светлана. «Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить», - объяснил глава «Аванти».

Ранее Навальную задержали на митинге 31 января. За участие в протесте суд оштрафовал ее на 20 тыс. рублей.

Поделиться
ТЕГИ
выборы
Юлия Навальная
участие
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!