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Продажи стали неотъемлемой частью социальных сетей. По мнению члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, пользователей, занимающихся бизнесом на онлайн-платформах, не нужно сразу блокировать. Можно, для начала, предоставить им необходимые условия для работы в этой сфере и начать регулировать продажи..

Фаррахов подчеркивает, что подобный вид торговли нарушает принципы здоровой конкуренции, государство не получает налоги, а в случае приобретения некачественного товара клиент не может защитить свои потребительские права.

«Лучше создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку. Только в этом случае уже должна возникать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность», — сказал он «Парламентской газете».

Депутат предлагает придать официальный статус самозанятым, торгующим через соцсети.