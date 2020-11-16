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Бизнес россиян в соцсетях заинтересовал Госдуму

Марьям Ибрагимова
16 ноября, 2020 15:49
1 мин
Фото: Twitter
Фото: Twitter

Продажи стали неотъемлемой частью социальных сетей. По мнению члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, пользователей, занимающихся бизнесом на онлайн-платформах, не нужно сразу блокировать. Можно, для начала, предоставить им необходимые условия для работы в этой сфере и начать регулировать продажи..

Фаррахов подчеркивает, что подобный вид торговли нарушает принципы здоровой конкуренции, государство не получает налоги, а в случае приобретения некачественного товара клиент не может защитить свои потребительские права.

«Лучше создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку. Только в этом случае уже должна возникать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность», — сказал он «Парламентской газете».

Депутат предлагает придать официальный статус самозанятым, торгующим через соцсети.

темы
соцсети
Госдума
продажи
Айрат Фаррахов
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