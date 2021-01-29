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Бывшую главу Минздра Омской области будут искать по всему миру

Кирилл Савушкин
29 января, 2021 19:41
1 мин
Кирилл Савушкин
29 января, 2021 19:41
1 мин
Photo
Flickr

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Её подозревают в превышении должностных полномочий.

После неоднократного вызова Солдатовой на допрос выснилось, что экс-чиновница скрывается от следствия за границей. Она была отправлена в отставку губернатором 5 ноября, по итогам масштабной проверки региональной системы здравоохранения.

Как передают «Ведомости», Солдатовой, а также руководителю «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктору Бабикову вменяется закупка медицинского оборудования по завышенной цене.

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