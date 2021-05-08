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Политика

Бывший шеф-пилот Владимира Путина рассказал как президент ведет себя в полете

Лилия Караева
8 мая, 2021 08:56
2 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 08:56
2 мин
Владимир Путин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Константин Терещенко - бывший шеф-пилот президента России Владимира Путина - рассказал о поведении главы государства в полете. По его словам, он никогда не вмешивается - всю информацию докладывают через адъютанта.

Терещенко охарактеризовал Путина как «очень комфортного пассажира» - президент всегда спойнойно реагирует на любые ситуации.

«Нет каких-то повышенных требований. Может только поинтересоваться деталями полета или уточнить, есть ли у нас проблемы», - сказал пилот. Его слова приводит ТАСС.

Во время полета Путин много работает, заметил Терещенко. Для президента на борту есть специальная кухня, место для отдыха и конференц-зал, оборудованный всеми средствами связи.

Кухня находится в ведении Федеральной службы охраны. По словам пилота, слухи о роскошном питании на борту чересчур преувеличены.

Путин запретил Терещенко летать в 2017 году. За свою карьеру он возил президента Михаила Горбачева и исполняющего обязанности главы государства Виктора Черномырдина.

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