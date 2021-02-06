Бывший президент Армении решил всколыхнуть народную любовь еще раз

Политика

Роберт Кочарян, занимавший должность президента Армении в период с 1998 по 2008 год, объявил о своем возвращении в большую политику.

В ходе своего интервью, он заявил, что в обществе растет спрос на «понятных и сильных личностей». По мнению Кочаряна, люди устали от популизма и маятник двинулся в обратную сторону, от цветных революций.

Подытожил политик свое интервью для Sputnik уверениями в том, что в Армении есть команда профессиональных управленцев, «способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам».