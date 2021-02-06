Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Бывший президент Армении решил всколыхнуть народную любовь еще раз

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 15:47
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 15:47
1 мин
Photo
Flickr

Роберт Кочарян, занимавший должность президента Армении в период с 1998 по 2008 год, объявил о своем возвращении в большую политику.

В ходе своего интервью, он заявил, что в обществе растет спрос на «понятных и сильных личностей». По мнению Кочаряна, люди устали от популизма и маятник двинулся в обратную сторону, от цветных революций.

Подытожил политик свое интервью для Sputnik уверениями в том, что в Армении есть команда профессиональных управленцев, «способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам».

Поделиться
ТЕГИ
Армения
интервью
Роберт Кочарян
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!