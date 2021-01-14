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Политика
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован
14 января, 2021 17:58
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kremlin.ru
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако. У него возникла сердечная аритмия. Об этом сообщили итальянские СМИ.
Агентство Ansa сообщает, что бывший премьер в данный момент находится под наблюдением и проходит обследование.
Решение о том, что Берлускони необходимо лечь в больницу принял его личный врач, сообщает РИА «Новости».
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