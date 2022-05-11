Бывший премьер-министр Финляндии назвал единственную причину вступления страны в НАТО
Вопроса о том, будет ли Финляндия присоединяться к Североатлантическому альянсу уже практически нет, это произойдёт с вероятностью в 99,9%. Объявление о вступлении в НАТО может произойти уже в самые ближайшие дни. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.
Днём ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которому 76% финнов присоединение страны к альянсу поддерживают.
По мнению Стубба, стремительный поворот Финляндии в сторону НАТО стал ответом на действия высшего российского руководства.
«Единственный человек, благодаря которому это происходит – [президент РФ Владимир] Путин. Он - причина нашего вступления в НАТО», - приводит его слова tg-канал BBC News.
Стубб отметил, что на фоне грядущего включения страны в состав НАТО вероятны провокации и запугивания в адрес Финляндии, но Хельсинки есть чем ответить. Во-первых, у Финляндии одна из самых крупных армий в Европе, во-вторых - США, Великобритания, Германия и Франция уже дали стране гарантии безопасности.