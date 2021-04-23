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Политика

Бывший посол США в Польше дал совет по уничтожению «Северного потока — 2»

Артем Денисов
23 апреля, 2021 05:05
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 05:05
1 мин
Gazprom/Instagram.com
Gazprom/Instagram.com

Экс-посол США в Польше Дэниэл Фрид считает, что существует «угроза раскола» энергетического рынка Европы из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Политик призвал уничтожить трубопровод. По его словам, для этого американское руководство «могло бы воспользоваться санкционным орудием». «Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином», - признал Фрид.

Бывший посол считает проект «вредным», так как Москва сможет продавать Германии газ в обход Польши и Украины, сообщает «Рен ТВ».

Заинтересованность зарубежных партнеров в завершении строительства газопровода «Северный поток-2» и законность проекта исключают риск его простаивания, сообщил ранее вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что проект полностью соответствует европейскому законодательству.

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США
Европа
Германия
Северный поток-2
Газопровод
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