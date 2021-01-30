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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер вступился за «Северный поток»

Кирилл Савушкин
30 января, 2021 19:21
1 мин
Кирилл Савушкин
30 января, 2021 19:21
1 мин
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Flickr

Бывший канцлер Германии, политик Герхард Шрёдер высказался в поддержку проекта «Северный поток — 2» и призвал власти «рубить сук, на котором они сидят».

По его мнению, газопровод может гарантировать энергетическую безопасность всем последующим поколениям. Шрёдер убежден, что США навязывают свою газовую политику вопреки интересам народа Германии.

Американский газ, который ФРГ будет вынуждена закупать, в случае отказа от проекта, будет более дорогой и гораздо менее качественный и экологичный. Шрёдер убежден, что Россию следует рассматривать не как противника, а как потенциального партнера.

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