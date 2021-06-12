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Политика
Бывший идеолог Кремля охарактеризовал протесты в России
12 июня, 2021 19:30
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экс-советник президента России Владислав Сурков дал интервью журналистам, в котором поделился своим взглядом на прошедшие зимой по всей России протесты.
По словам бывшего кремлевского деятеля, акции являлись «массовым нервным срывом» без какой-либо рациональной направленности.
Сурков также заявил о подвыдохшихся «оранжевых технологиях». Он убежден - из открытых и осознанных действий протест превратился в выплески коллективного бессознательного.
«Это как массовый нервный срыв. Просто психанули, вышли, вроде полегчало», — приводит его слова Znak.com.
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