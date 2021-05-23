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Политика

Бывший глава генштаба ВСУ предрекает вторжение России

Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 08:39
1 мин
Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 08:39
1 мин
Server Amzayev/Russian Look/Globallookpress
Server Amzayev/Russian Look/Globallookpress

Экс-глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украина может потерять выход к морю. Причиной, по его мнению, может стать Россия.

Муженко убежден, что Херсонская область, Северо-Крымский канала, а также Одесса представляют серьезный интерес для Москвы.

«Вопрос вообще стоит возможно отрезать и лишить Украину выхода к морю и Черному, и Азовскому. Соответственно тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним Российской Федерации» - приводит слова офицера REGNUM.

Бывший военный также добавил, что Украина обязана защитить саму себя, так как никто за нее этого делать не будет.

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Украина
СНГ
Черное море
ВСУ
Генштаб
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