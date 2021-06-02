Новости – Политика
Политика
Бывший австрийский министр выбрана в состав директоров «Роснефти». Причем тут Путин?
2 июня, 2021 15:59
1 мин
1 мин
kremlin.ru/Global Look Press
В совет директоров «Роснефти» вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В 2018 году на ее свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин.
Бывшая австрийская чиновница была выдвинута правительством еще в марте. В итоге ее выбрали в совет директоров.
Всего в него вошли 11 человек, говорится в релизе компании. Кнайсль будет независимым директором.
Она заняла место профессора факультета экономических наук ВШЭ Олега Вьюгина. Кнайсль не комментировала ситуацию.
Австрийская чиновница получила известность после того, как пригласила на свадьбу Путина. Глава России станцевал с министром во время торжества. В качестве подарка он привез молодоженам Кубанский казачий хор. В 2020 году брак Кнайсль распался.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку