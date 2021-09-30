Бывшего президента Франции приговорили к году тюрьмы по делу о выборах
Суд назначил экс-президенту Франции Николя Саркози год лишения свободы. Но он будет отбывать срок вне тюрьмы.
Саркози признан виновным по делу о выборах. Доказано, что он в два раза превысил допустимое финансирование президентской предвыборной кампании в 2012 году.
Разрешенная законом сумма - 22,5 млн евро, пишет RFI. Саркози потратил 42,7 млн.
Бывший лидер Пятой республики будет отбывать наказание дома. Он обязан носить электронный браслет.
На оглашении приговора Саркози не присутствовал.
В марте его приговорили к трем годам по делу о прослушках - двум годам условного срока и одному - реального. Дело было возбуждено из-за того, что Саркози получил конфиденциальные данные о расследовании нелегального финансирования своей предвыборной кампании в 2007 году.