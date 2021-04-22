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Политика

Быстрого восстановления российско-чешских отношений ждать не стоит. Это надолго

Антон Мельников
22 апреля, 2021 19:03
2 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 19:03
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посол Чехии в Москве пока что продолжит работу на территории России несмотря на конфликт. При этом восстанавливать испорченные дипломатические отношения стороны будут долго. Об этом после визита в МИД РФ заявил чешский посол в российской столице Витезслав Пивонька.

По итогам встречи в российском внешнеполитическом ведомстве, чешского дипломата спросили, продолжит ли он свою работу в Москве.

«Пока да», - ответил посол журналистам.

Он сообщил, что представительство Чехии ожидает дальнейших встреч с российским ведомством. При этом Пивонька подчеркнул, что восстановление российско-чешских отношений займет длительное время.

Также посол пояснил, что во время визита в МИД ему был вручен официальный ответ ведомства о мерах Москвы на действия Праги. Разглашать содержание этого ответа он отказался.

«Я не смогу прокомментировать, я думаю, что МИД РФ скажет официальную позицию вашей страны,» - приводит слова чешского посла «ТАСС».

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