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Биолог оценила возможность лечить коронавирус у россиян по примеру Дональда Трампа

Артем Денисов
8 октября, 2020 03:18
2 мин
Трамп
Фото: Flickr

Часть препаратов, которыми лечат от коронавируса американского президента Дональда Трампа, имеется в России, а для производства наиболее сложного медикаментов существуют технологические возможности, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, главу Белого дома через некоторое время после начала заболевания дали коктейль из двух противовирусных антител, созданных на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Сейчас препараты проходят в США клинические испытания. Уже известно, что они безопасны и, скорее всего, эффективны. При этом Баранова указала, что «это очень дорогое лекарство».

Врач также отметила, что в госпитале Трампу начали курс стероидов. «Поэтому после стероидов он и начал говорить, что с ним все в порядке», — сказала ученый, передает РИА Новости.

Как сообщалось, Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус.

Во время своего выступления на телевидении, Трамп умолчал о первом положительном экспресс-тесте на коронавирус, ожидая результатов более тщательного тестирования. Президент сообщил о выявленном COVID-19 только спустя несколько часов после того, как узнал, что болен.

темы
эпидемия
коронавирус
трамп
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