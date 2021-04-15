«Было такое»: Лукашенко «сдал» президента братской страны и пообещал рассказать «много чего»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично рассказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев через него предлагал Армении за деньги решить Карабахский конфликт. Таким образом, белорусский лидер подтвердил, что третьему президенту Сержу Саргсяну поступало предложение, но тот отказался.

Признание Лукашенко показал государственный телеканал «Беларусь 1». По итогам переговоров с азербайджанским коллегой глава республики сказал: «Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт (в Нагорном Карабахе – прим.)».

По словам Лукашенко, Алиев, ссылаясь на хорошие отношения Беларуси с Арменией, попросил его передать армянам, что «готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению».

Когда состоялся такой разговор, Лукашенко не уточнил. Известно, что беседа произошла после вступления в должность премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

«Я сегодня впервые публично (это говорю – прим.)… Было такое», - признался президент. Его слова приводит Sputnik.

Напомним, Армения и Азербайджан смогли установить перемирие в Карабахе только при посредничестве России. Подписанное 10 ноября 2020 года соглашение предусматривает передачу Арменией в пользу Азербайджана нескольких районов в Карабахе.