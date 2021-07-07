Новости – Политика
Политика
Билеты в Минск не продавать: США приняли окончательное решение из-за инцидента в аэропорту Беларуси
7 июля, 2021 09:32
1 мин
1 мин
Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Globallookpress
США приняли окончательное решение в связи с инцидентом 23 мая в Беларуси, когда пассажирский самолет был принудительно посажен в Минске. Продажа билетов на все пассажирские рейсы до республики и обратно под запретом.
Решение было принято еще 2 июля, но только 7 числа вступило в силу. Запрет касается также рейсов с пересадкой, сообщает Deutsche Welle.
Исключение все-таки есть: нововведение не коснется гуманитарных рейсов.
Напомним, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс борт Ryanair посадили в Минске. В самолете находился оппозиционер Роман Протасевич - его задержали.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку