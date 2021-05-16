Без оглядки на санкции: Меркель призвала запустить «Северный поток-2»

Политика

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть завершено, несмотря на санкции США. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом политик сказала из-за проблемы в сфере газа, так как в Европе происходит сокращение собственной добычи при растущем спросе.

При этом в стране уходят от угля и атомных электростанций и потребность в российском «голубом топливе» стоит достаточно остро.

Ранее сообщалось о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По словам главы Минэнерго России Николая Шульгинова, проект будет реализован уже в этом году, пишет РИА «Новости».