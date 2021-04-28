Без мусоропровода и высоких подъездов: назван новый стандарт жилья в Подмосковье

Политика

В Подмосковье начнут строить многоквартирные дома в новом формате.

В зданиях будет отсутствовать мусоропровод и ступени на входе. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, отсутствие мусоропроводов позволит избавиться от неприятных запахов и стимулировать жителей сортировать бытовые отходы.

По словам губернатора, необходимо строить качественное и комфортное жилье. Во дворах не должно быть машин, а подъезды должны быть безопасными. «Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней», — сказал Воробьев.

С 2021 года в области отдают приоритет проектам, соответствующим новым требованиям.

Сегодня купить квартиру в новостройке можно в ипотеку по ставке 6,5% годовых. В 2020 году москвичи и жители Подмосковья оформили рекордное число ипотечных кредитов — около 211 тысяч, сообщает телеканал «360».

Ранее два источника, близкие к правительству России, рассказали о планах кабмина снизить ставку по ипотеке. Неприятным следствием инициативы может стать скачок цен на рынке недвижимости.