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Политика
Без лишних слов: Европа уже приняла решение касательно России
12 июля, 2021 08:58
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Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Евросоюзе могут принять решение продолжить санкционное давление на Россию. Для этого может не понадобится даже какое-либо обсуждение.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в ЕС, решение будет принято главами МИД стран-участниц без дискуссии.
Напомним, санкции в отношении РФ в Европе продлевают дважды в год: в середине лета и середине зимы. Санкции носят финансовый, торговый и военный характер. Заморожены активы ряда лиц и запрещен их въезд в Европу.
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